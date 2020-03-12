Bugünkü
Takvim

'den tedbiri! Grup toplantılarına getirilmeyecekler

Türkiye'de vakasının görülmesinin ardından salgınla ilgili tedbirler arttırılırken, de koronavirüse karşı önlem aldı. Grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 10:38
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
ABONE OL
AK Parti'den koronavirüs tedbiri

'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AK Parti Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel AK Parti'den koronavirüs tedbiri! Grup toplantılarına getirilmeyecekler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri