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Koronavirüs en çok hangi yaşındakileri etkiliyor? Koronavirüs yaş grubuna göre ölüm oranı

Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüste Türkiye'de de ilk vaka görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Avrupa'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar koronavirüs ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki koronavirüs en çok hangi yaş grubunu etkiliyor? Hangi yaş grubu koronavirüs nedeniyle risk altında? Koronavirüse karşı ne yapmak gerekir? İşte rakamlarla koronavirüs...

11.03.2020 11:06 - Son Güncelleme: 11.03.2020 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





