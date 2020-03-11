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Koronavirüs en çok hangi yaşındakileri etkiliyor? Koronavirüs yaş grubuna göre ölüm oranı

Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüste Türkiye'de de ilk vaka görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Avrupa'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar koronavirüs ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki koronavirüs en çok hangi yaş grubunu etkiliyor? Hangi yaş grubu koronavirüs nedeniyle risk altında? Koronavirüse karşı ne yapmak gerekir? İşte rakamlarla koronavirüs...

11.03.2020 11:06 - Son Güncelleme: 11.03.2020 11:06
Koronavirüs en çok hangi yaşındakileri etkiliyor? Koronavirüs yaş grubuna göre ölüm oranı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. Ancak bu oran, yaş, cinsiyet, sağlık geçmişi gibi nedenlerle değişiklik gösterebiliyor.

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Koronavirüs en çok hangi yaşındakileri etkiliyor? Koronavirüs yaş grubuna göre ölüm oranı

EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI O YAŞ ARALIĞINDA!
100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 bin 284 kişinin hayatına mal oldu. İstatistiklere bakıldığında koronavirüse karşı en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üzerindeki kişileri gösteriyor.

Koronavirüs en çok hangi yaşındakileri etkiliyor? Koronavirüs yaş grubuna göre ölüm oranı

Bu yaş grubunda koron virüs kapanlardaki ölüm oranı yüzde 14.8. 70 - 79 yaşları arasındaki kişiler için bu oran yüzde 8 olarak açıklandı.

Koronavirüs en çok hangi yaşındakileri etkiliyor? Koronavirüs yaş grubuna göre ölüm oranı

Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 -29 yaş grubu için yüzde 0.4

Koronavirüs en çok hangi yaşındakileri etkiliyor? Koronavirüs yaş grubuna göre ölüm oranı

İstatistiklere bakıldığı zaman koronavirüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grubu ise 10-19 , 20-29 ve 20-39 yaş grupları.

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