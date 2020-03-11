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Son dakika: Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri sona erdi!

Son dakika haberine göre Türk ve nin Millî Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

  • Güncel
  • 11.03.2020 18:27
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 18:34
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Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri sona erdi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de 'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

YARIN DA DEVAM EDECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.


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