Son dakika: Türk ve Rus heyetlerinin görüşmeleri sona erdi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.