Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop,"Grup toplantılarının kapatılması değil de, ziyaretçilerin girişiyle ilgili sınırlama düşünülebilir. Sağlık Bakanlığı ile görüşmemiz gerekiyor. Daha sonra partilerimizin Grup Başkanları ile görüşeceğim. Ona göre gerekli tedbirleri alacağız" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de korona virüsüne ilişkin TBMM'de alınacak tedbirler hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, Krona virüsüne ilişkin olarak Sağlık Bakanı ile irtibatta olduklarını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı personelinin TBMM'ye geleceğini ve ilave tedbirler alınması gerekiyorsa alacaklarını ifade etti.



Şentop, Grup Toplantılarının ziyaretçilere kapatılmasına ilişkin soruya, "Grup toplantılarının kapatılması değil de, ziyaretçilerin girişiyle ilgili sınırlama düşünülebilir. Sağlık Bakanlığı ile görüşmemiz gereksiyor. Daha sonra partilerimizin Grup Başkanları ile görüşeceğim. Ona göre gerekli tedbirleri alacağız" dedi.







Termal kameraların TBMM'ye konmasına ilişkin soruya Şentop, "Termal kamera olabilir ama ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar olduğu takdirde ihtiyaç kalmayabilir" şeklinde konuştu.



Meclise heyetlerin geldiğini hatırlatan gazeteciye Şentop, "Yurt dışından gelişlerle ilgili çok büyük ölçüde azaldı. Giden arkadaşlarla ilgili ben görüştüm. Birkaç aylığına ziyaretleri erteleme konusunu görüştük. Sanıyorum, bir iki istisna dışında yurt dışı ziyaretleri de milletvekillerimizin, komisyonlarımızın duracak, ertelenecek" diye konuştu.



Meclis'te dezenfektan çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuşan Şentop, "Sağlık Bakanlığı ile değerlendiriyoruz. İhtiyaç duyulan herhangi bir şey olursa yapacağız" ifadelerini kullandı.



Şentkop, yurt dışına giden milletvekillerinin Sağlık Bakanlığı tarafından izlendiğini kaydetti.

Şentop, milletvekillerine yönelik olarak, "Biraz mesafeli temas öneriyorum. Bu bakımdan herkesin Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalara göre hareket etmesinde fayda var. Türkiye bu konuda çok iyi bir süreç yönetti. Sağlık Bakanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Dünyada bir çok ülkede gerekli tedbirler sıkı biçimde alınmadığı için çok daha hızlı yayılma söz konusu oldu. Türkiye başarılı bir sonuç aldı. bundan sonra da herkes üzerine düşen yerine getirirse, sağlık görevlileri, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde hareket ederse, daha kolay şekilde atlatırız" şeklinde konuştu.



Selamlama taktiğine ilişkin soruya Şentop, kalplerinin üzerine koyarak selamladıklarını ifade etti.