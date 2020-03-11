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: daki provokatörleri hakkında flaş gelişme

haberi... dan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 13:02
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 13:19
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Koronavirüs provokatörleri hakkında flaş gelişme

dan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

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