Bugünkü
Takvim

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden le ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Koca açıklamasında "Her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 16:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 16:23
ABONE OL
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden le ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri