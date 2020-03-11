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ün Türkiye'de görülmesinin ardından 'ndan vatandaşlara çağrı: İhbar edin!

’de ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip ün Türkiye’de de görülmesinin ardından , fahiş fiyatlara maske ve dezenfekte malzemesi satanların ihbar edilmesini istedi. Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Haksız Fiyat Artışı () bildirim uygulaması ile vatandaşların bakanlığa şikayette bulunabileceği bildirildi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 12:33
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 12:35
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Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara çağrı: İhbar edin!

Ticaret Bakanlığı koronavirüsten dolayı maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine aşırı zam yapan firmaların peşinde. Bakanlık firmaların mobil uygulama aracılığı ile kendilerine bildirilmesini istiyor.

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