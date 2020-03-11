Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin ikinci günkü bölümünün Bakanlıkta başladığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı."
Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2020
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