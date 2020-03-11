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Son dakika: Türk ve arasında ikinci toplantı

Son dakika haberi... MSB: Türk ve arasında Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî başladı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 12:20
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 12:27
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Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında ikinci toplantı

Türk ve Rus askeri heyetleri, Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi. Milli n yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin ikinci günkü bölümünün Bakanlıkta başladığı belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı."


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