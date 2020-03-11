İşte en basit Corona testi:





Avrupa'dan Türkiye 'ye gelen bir vatandaşımızda Corona virüsüne rastlandı. Sağlık Bakanlığı uyarı üstüne uyarı yaptı. Takvim de grip, soğuk algınlığı ve alerji ile Corona hastalığı arasındaki farkı ortaya çıkardı.Kalabalıklardan kaçının.



Maske takın.

A-C-E Vitamini içeren besinler ve ev yoğurdu tüketin.Ellerinizi sık sık en az 20 saniye yıkayın.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Coronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı. Koca, "Avrupa'dan gelen bir erkek vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün akşam saatlerinde erkek bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Vatandaşımız virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Tedbirler için gün sayısı 14'tür" dedi.



Bakan Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

EURO





TRUMP TRUMP

VAKA

Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüyoruz.İlk vaka 31 Aralık'ta duyuruldu. 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk.İran ile 23 Şubat'ta tüm kara ve hava yollarını kapattık.Corona'nın İtalya'da görülmesinin sebebi, gemideki 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi.Vatandaşımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasın. Yurt dışından gelenlerin 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz.ölüm yayan virüs için aşı çalışmaları hız kazandı. ABD'nin ardından İngiltere de çalışmalara başladı.için gönüllü arayan İngiliz bilim adamları iki haftalık test içinvurguladı.moda tasarımcısıChiara Ferragni,örnek birharekete imzaattı. Coronavirüsaraştırmalarıiçin kampanyabaşlattı. 100 bineuro bağış yaptı.nedeniyle ABD'deBir haber de BeyazSaray'dan geldi. Yetkililer,şu ana kadarcoronavirüs testi yaptırmadığını bildirdi.Washington'darahip TimothyCole'un da Coronavirüs'eyakalandığıaçıklandı. Cumartesigecesi hastaneye kaldırılanrahibin kilisedeüç ayin düzenlediğiveortaya çıktı.tip Coronavirüs, dünyaya korku saçtı! Şimdiye kadar 4 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. Çin'in Wuhan şehrinden dünyaya yayıldı. Asya'dan sonra Avrupa'ya da sıçradı.Salgının önüne geçmek ülke karantina altına alındı. 60 milyon kişi eve kapandı. Başbakan Conte, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyeceğini, okulların 3 Nisan'a kadar kapalı olacağını açıkladı. Ülkedeki tüm futbol ligleri ve spor müsabakaları askıya alındı.Almanya'dan gelen65 yaşındaki kadınturistte, virüserastlandı. 30 kişilikkafile, karantinayaalındı. Okul, kreşve üniversitelertatil edildi. Halk,marketlere veeczanelereakın etti.şimdiye kadar. Vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. İran'dan 14 gün önce Türkiye'ye getirilen ve Ankara'da gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu edildi.Komşu Yunanistan'da Coronavirüs nedeniyle ülkedeki bütün okullar 14 gün süreyle tatil edildi.Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli adasında da Coronavirüse rastlandı.Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika Coronavirüse yakalandı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ülkede yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak" dedi.Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezi Coronavirüs endişesi ile ziyarete kapatıldı.Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Paris konserini virüs nedeniyle iptal etti. Coachella Festivali ise ekime ertelendi: Vücudu mikroplardan korur ancak Coronavirüs'ten korumaz.Dünya Sağlık Örgütü, internette satılan ve 'mucizevi hap' olarak adlandırılan ilaçların virüsten korumadığını açıkladı.Birçok eczane ve markette satılan dezenfekte ürünler virüsleri öldürmüyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, sık sık el yıkamaktan geçiyor.ABD'de ince çözülmüş gümüş zerreciklerinin Corona'dan koruduğu açıklandı. Ancak bilim adamları bunu yalanladı.Japon doktorlar, 15 dakikada bir su içmenin virüsü atacağını açıkladı. Ancak bunun da efsane olduğunu vurgulandı.