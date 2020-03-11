Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir vatandaşımızda Corona virüsüne rastlandı. Sağlık Bakanlığı uyarı üstüne uyarı yaptı. Takvim de grip, soğuk algınlığı ve alerji ile Corona hastalığı arasındaki farkı ortaya çıkardı.
İşte en basit Corona testi:
YAKALANMAMAK İÇİN BUNLARI YAPIN
Kalabalıklardan kaçının.
A-C-E Vitamini içeren besinler ve ev yoğurdu tüketin.
Ellerinizi sık sık en az 20 saniye yıkayın.
İYİ 'CORONA'LIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Coronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı. Koca, "Avrupa'dan gelen bir erkek vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.
Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüyoruz.
İlk vaka 31 Aralık'ta duyuruldu. 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk.
İran ile 23 Şubat'ta tüm kara ve hava yollarını kapattık.
Corona'nın İtalya'da görülmesinin sebebi, gemideki 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi.
Vatandaşımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasın. Yurt dışından gelenlerin 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz.
VİRÜSE GÖNÜLLÜ ARANIYOR
Dünyaya ölüm yayan virüs için aşı çalışmaları hız kazandı. ABD'nin ardından İngiltere de çalışmalara başladı. Coronovirüs aşısı için gönüllü arayan İngiliz bilim adamları iki haftalık test için 3 bin 500 sterlin ödeyeceklerini vurguladı.
100 BİN EURO BAĞIŞLADI
İtalyan moda tasarımcısı Chiara Ferragni, örnek bir harekete imza attı. Coronavirüs araştırmaları için kampanya başlattı. 100 bin euro bağış yaptı.
TRUMP TEMİZ
Virüs nedeniyle ABD'de 27 kişi yaşamını yitirdi. Bir haber de Beyaz Saray'dan geldi. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın şu ana kadar coronavirüs testi yaptırmadığını bildirdi.
RAHİP ŞOKU!
ABD'nin başkenti Washington'da rahip Timothy Cole'un da Coronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Cumartesi gecesi hastaneye kaldırılan rahibin kilisede üç ayin düzenlediği ve bu süreçte 500'den fazla kişi ile el sıkıştığı ortaya çıktı.
SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
Yeni tip Coronavirüs, dünyaya korku saçtı! Şimdiye kadar 4 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. Çin'in Wuhan şehrinden dünyaya yayıldı. Asya'dan sonra Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da dün 168 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 631'e çıktı. Salgının önüne geçmek ülke karantina altına alındı. 60 milyon kişi eve kapandı. Başbakan Conte, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyeceğini, okulların 3 Nisan'a kadar kapalı olacağını açıkladı. Ülkedeki tüm futbol ligleri ve spor müsabakaları askıya alındı.
KIBRIS'TA İLK VAKA
KKTC'ye Almanya'dan gelen 65 yaşındaki kadın turistte, virüse rastlandı. 30 kişilik kafile, karantinaya alındı. Okul, kreş ve üniversiteler tatil edildi. Halk, marketlere ve eczanelere akın etti.
KOMŞU ZORDA
İran'da şimdiye kadar 291 kişi öldü. Vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. İran'dan 14 gün önce Türkiye'ye getirilen ve Ankara'da gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu edildi. Irak'ta da ölenlerin sayısı 71'e çıktı.
BİR DÜNYA KABUS
Komşu Yunanistan'da Coronavirüs nedeniyle ülkedeki bütün okullar 14 gün süreyle tatil edildi.
Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli adasında da Coronavirüse rastlandı.
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika Coronavirüse yakalandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ülkede yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak" dedi.
Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezi Coronavirüs endişesi ile ziyarete kapatıldı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Paris konserini virüs nedeniyle iptal etti. Coachella Festivali ise ekime ertelendi
YALAN!
Sarımsak: Vücudu mikroplardan korur ancak Coronavirüs'ten korumaz.
Mucize haplar: Dünya Sağlık Örgütü, internette satılan ve 'mucizevi hap' olarak adlandırılan ilaçların virüsten korumadığını açıkladı.
Dezenfekte etmez: Birçok eczane ve markette satılan dezenfekte ürünler virüsleri öldürmüyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, sık sık el yıkamaktan geçiyor.
İçilebilir gümüş: ABD'de ince çözülmüş gümüş zerreciklerinin Corona'dan koruduğu açıklandı. Ancak bilim adamları bunu yalanladı.
15 dakikada bir su içmek: Japon doktorlar, 15 dakikada bir su içmenin virüsü atacağını açıkladı. Ancak bunun da efsane olduğunu vurgulandı.
İşte en basit Corona testi:
YAKALANMAMAK İÇİN BUNLARI YAPIN
Kalabalıklardan kaçının.
Maske takın.
A-C-E Vitamini içeren besinler ve ev yoğurdu tüketin.
Ellerinizi sık sık en az 20 saniye yıkayın.
İYİ 'CORONA'LIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Coronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı. Koca, "Avrupa'dan gelen bir erkek vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.
Okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün akşam saatlerinde erkek bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Vatandaşımız virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Tedbirler için gün sayısı 14'tür" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, şöyle devam etti:
İlk vaka 31 Aralık'ta duyuruldu. 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk.
İran ile 23 Şubat'ta tüm kara ve hava yollarını kapattık.
Corona'nın İtalya'da görülmesinin sebebi, gemideki 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi.
Vatandaşımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasın. Yurt dışından gelenlerin 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz.
VİRÜSE GÖNÜLLÜ ARANIYOR
Dünyaya ölüm yayan virüs için aşı çalışmaları hız kazandı. ABD'nin ardından İngiltere de çalışmalara başladı. Coronovirüs aşısı için gönüllü arayan İngiliz bilim adamları iki haftalık test için 3 bin 500 sterlin ödeyeceklerini vurguladı.
100 BİN EURO BAĞIŞLADI
İtalyan moda tasarımcısı Chiara Ferragni, örnek bir harekete imza attı. Coronavirüs araştırmaları için kampanya başlattı. 100 bin euro bağış yaptı.
TRUMP TEMİZ
Virüs nedeniyle ABD'de 27 kişi yaşamını yitirdi. Bir haber de Beyaz Saray'dan geldi. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın şu ana kadar coronavirüs testi yaptırmadığını bildirdi.
RAHİP ŞOKU!
ABD'nin başkenti Washington'da rahip Timothy Cole'un da Coronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Cumartesi gecesi hastaneye kaldırılan rahibin kilisede üç ayin düzenlediği ve bu süreçte 500'den fazla kişi ile el sıkıştığı ortaya çıktı.
SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
Yeni tip Coronavirüs, dünyaya korku saçtı! Şimdiye kadar 4 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. Çin'in Wuhan şehrinden dünyaya yayıldı. Asya'dan sonra Avrupa'ya da sıçradı. İtalya'da dün 168 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 631'e çıktı. Salgının önüne geçmek ülke karantina altına alındı. 60 milyon kişi eve kapandı. Başbakan Conte, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyeceğini, okulların 3 Nisan'a kadar kapalı olacağını açıkladı. Ülkedeki tüm futbol ligleri ve spor müsabakaları askıya alındı.
KIBRIS'TA İLK VAKA
KKTC'ye Almanya'dan gelen 65 yaşındaki kadın turistte, virüse rastlandı. 30 kişilik kafile, karantinaya alındı. Okul, kreş ve üniversiteler tatil edildi. Halk, marketlere ve eczanelere akın etti.
KOMŞU ZORDA
İran'da şimdiye kadar 291 kişi öldü. Vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. İran'dan 14 gün önce Türkiye'ye getirilen ve Ankara'da gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu edildi. Irak'ta da ölenlerin sayısı 71'e çıktı.
BİR DÜNYA KABUS
Komşu Yunanistan'da Coronavirüs nedeniyle ülkedeki bütün okullar 14 gün süreyle tatil edildi.
Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli adasında da Coronavirüse rastlandı.
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika Coronavirüse yakalandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ülkede yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak" dedi.
Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezi Coronavirüs endişesi ile ziyarete kapatıldı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Paris konserini virüs nedeniyle iptal etti. Coachella Festivali ise ekime ertelendi
YALAN!
Sarımsak: Vücudu mikroplardan korur ancak Coronavirüs'ten korumaz.
Mucize haplar: Dünya Sağlık Örgütü, internette satılan ve 'mucizevi hap' olarak adlandırılan ilaçların virüsten korumadığını açıkladı.
Dezenfekte etmez: Birçok eczane ve markette satılan dezenfekte ürünler virüsleri öldürmüyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, sık sık el yıkamaktan geçiyor.
İçilebilir gümüş: ABD'de ince çözülmüş gümüş zerreciklerinin Corona'dan koruduğu açıklandı. Ancak bilim adamları bunu yalanladı.
15 dakikada bir su içmek: Japon doktorlar, 15 dakikada bir su içmenin virüsü atacağını açıkladı. Ancak bunun da efsane olduğunu vurgulandı.
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