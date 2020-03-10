Bugünkü
Takvim

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bir vatandaşımızın koronavirüs sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberine göre, 'nın Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaşanan son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı." dedi. Öte yandan Hudut ve sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 00:20
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 01:01
ABONE OL
Bakan Koca açıklamalarda bulunacak

'nın Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaşanan son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.

Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı. Virüsü Avrupa'dan aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan izole edilmiştir. Hasta erkektir.

Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır.

İZİNLER İPTAL
Öte yandan Hudut ve sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bir vatandaşımızın koronavirüs sonucu pozitif çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri