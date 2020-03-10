Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bir vatandaşımızın koronavirüs sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yaşanan son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.



Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı. Virüsü Avrupa'dan aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan izole edilmiştir. Hasta erkektir.



Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır.



İZİNLER İPTAL

Öte yandan Hudut ve sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.





