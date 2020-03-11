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Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için neler yapılır?

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya geneline çok hızlı bir biçimde yayılan, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip coronavirüs ya da Covid-19, Türkiye'de de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı." açıklamasıyla ilk vakayı duyurdu. Peki, Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için neler yapılır? Koronavirüs'ten nasıl korunuruz? İşte Koronavirüs'ten (Covid-19) korunma yolları...

11.03.2020 01:08 - Son Güncelleme: 11.03.2020 01:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





