Haberler Galeri Sağlık Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için neler yapılır?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için neler yapılır?

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya geneline çok hızlı bir biçimde yayılan, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip coronavirüs ya da Covid-19, Türkiye'de de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın sonucu pozitif çıktı." açıklamasıyla ilk vakayı duyurdu. Peki, Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için neler yapılır? Koronavirüs'ten nasıl korunuruz? İşte Koronavirüs'ten (Covid-19) korunma yolları...

11.03.2020 01:08 - Son Güncelleme: 11.03.2020 01:37
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için neler yapılır?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya geneline çok hızlı bir biçimde yayılan, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs ya da Covid-19, Türkiye'de de tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için neler yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için neler yapılır?

Öte yandan Hudut ve sağlık çalışanlarının izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için neler yapılır?

Peki, Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için neler yapılır?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi! Coronavirüs'ten Covid-19 korunmak için neler yapılır?

Koronavirüs'ten nasıl korunuruz?

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bilim insanlarının yeni keşfi şaşırttı! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...
Bilim insanlarının yeni keşfi şaşırttı! Kelliğin merhemi bulundu, hem de bakın ne...