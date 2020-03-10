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açıkladı! Koronavirüs sebebiyle olacak mı?

, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında 'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir" açıklamsında bulundu. Selçuk,"Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 23:13
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 23:24
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Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması

, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.


Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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