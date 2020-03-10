Sağlık Bakanlığından son dakika koronavirüs (Kovid-19) kararı: Tüm izinler iptal edildi

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın saat 00.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüsle ilgili basın açıklaması yapacak.

Koca'nın açıklama yapacağının duyurulmasının ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.





İşte Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamanın tam metni:

"COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."