Çanakkale Zaferi geldi çattı. Türkiye tarihinin en önemli zaferi olan Çanakkale Zaferi her yıl çeşitli etkinliklerle tüm yurtta kutlanıyor. Öğrenciler için Çanakkale Zaferi şiirleri 4 kıtalık kısa-2 kıtalık olarak haberimizde yer almaktadır. Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiği büyük zafer Çanakkale Zaferi'nin bu sene 18 Mart'ta 105. yılını kutlayacağız. Çanakkale Zaferi 4 kıtalık-8 kıtalık uzun şiirleri haberimizde.

Çanakkale savaşı, 18 Mart 1915 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.18 Mart 1915'te başlayan ilk saldırı 9 ocak 1916 tarihinde karşı donanmanın ülkeyi tamamen terk etmesi ile son bulmuştur.

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