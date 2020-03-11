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'li 'tan akılalmaz koronavirüs iftirası!

'li vekiller her gün yeni bir akılalmaz açıklamayla şaşırtmaya devam ediyor. CHP'li , 'nin yardımından yararlanmak için gece yarısı koronavirüsü açıkladığını iddia etti. Ancak IMF, Karabat'ın iddia ettiği açıklamayı bir hafta önce yapmıştı. dan Karabat'a tepki yağdı, "basit siyaset" yorumları yapıldı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 10:28
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 10:40
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CHP'li vekilden akılalmaz korona iftirası!

'de ilk koronavirüs vakası görülürken, da çok sayıda yanıltıcı yorum yapılıyor. İstanbul , Türkiye'nin 'in koronavirüs yardımından yararlanmak için ilk vakayı açıkladığını iddia etti. Halbuki IMF söz konusu yardımı 4 Mart'ta açıklamıştı.

Karabat'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma binlerce yorum geldi. Vatandaşlar, "Milletvekili olarak bu paylaşımı yapmanız ayıp", "Koronayı kullandılar, siyasetleri bu kadar basit" gibi yorumlar yaptı.

IMF 50 MİLYAR DOLAR YARDIM YAPACAK
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada koronavirüsün vurduğu ülkelerin sıfır faizli veya düşük faizli kredi taleplerini yerine getirmek için çok çabuk şekilde harekete geçebilecek durumda olduklarını söyledi.

IMF'in çabuk dağıtılabilecek 50 milyar dolar kaynağı bulunduğunu belirten Georgieva, koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınması için tüm ülkelerin hemen ve somut adımlar atmalarına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Georgieva, "Koronavirüs salgını daha şiddetli hale gelmeden ihtiyati tedbirleri ortaya koymamız gerekli. Koronavirüsün ekonomik etkisine ilişkin verilerin çok dikkatli şekilde takip ediyoruz. KOBİ'ler ve işçiler yardıma ihtiyaç duyabilirler" dedi.

Georgieva ayrıca, ECB'nin koronavirüse karşı doğru yanıtı vereceğine güvendiğini de vurguladı.

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