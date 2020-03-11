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soruşturmasında yeni iddianame! İnsanları şikayetlerinden böyle vazgeçirmişler!

Suç Örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 18 kişi, şikayetçileri tehdit ve şantaj yoluyla şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları yer aldı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 14:21
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 14:21
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İnsanları şikayetlerinden böyle vazgeçirmişler!

Suç Örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, itirafçı ve müşteki beyanları ile bazı dijital materyallerin çözümünün ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yer aldı. İstanbul 30. 'ne birleştirme talebiyle gönderilen iddianamede, şüphelilerin Adnan Oktar davasında şikayetçi olan isimlere ulaşarak, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları kaydedildi.

KARALAMA AMAÇLI KARŞI DOSYA HAZIRLIYORLAR
İddianamede, bir kısım şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları şikayetçileri ikna edememeleri ardından şikayetçiler hakkında karalama amaçlı karşı dosya hazırlayarak, baskı altına almayı planladıkları, bazı şüphelilerin ise sosyal medya hesaplarından sosyal medya ile basında çıkan örgüt davasına ilişkin propaganda amaçlı yazılar yazdıkları kaydedildi.

İÇERİDEN DIŞARIDAKİ MÜŞTEKİLERİ TEHDİT EDİYORLAR
Tutuklu sanıklardan Mustafa Işık'ın 'nde tutuklu bulunmasına karşın müştekileri tehdit yöntemiyle şikayetlerinden vazgeçirmek için zorladığının belirtildiği iddianamede, örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü'nün müşteki Ö.M.'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığının tespit edildiği belirlendi.

"FATURASINI ÖDEMİŞ Mİ, EROTİK SİTELERE GİRMİŞ Mİ?"
İddianamede, Ünlü'nün bir telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak müşteki Ö. M.'nin faturasını ödeyip ödemediğine, erotik sitelere girip girmediğine ilişkin bilgiler edinmeye çalıştığı ifade edildi.

İddianamede şüphelilerin, 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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