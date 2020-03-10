Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'nün " kumpası" davasında flaş gelişme

Son dakika haberi... İstanbul 23. , 'nün 7 Şubat 2012'deki " kumpasına" ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.

  • Güncel
  • 10.03.2020 16:27
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 16:37
ABONE OL
FETÖ'nün MİT kumpası davasında flaş gelişme
İstanbul 23. , 'nün 7 Şubat 2012'deki " kumpasına" ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede arasında firari FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında flaş gelişme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri