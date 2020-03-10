İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpasına" ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede arasında firari FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkardı.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede arasında firari FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkardı.
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