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Son dakika: : Koronavirüs tanısı konduğu ifade edilen vatandaşı 'yi ziyaret etmedi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaretinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta aktarmalı T'dan Washington'a gittiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 16:41
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 16:41
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Bakan Koca açıkladı: ABD vatandaşı...

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirterek, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir." ifadelerini kullandı.

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