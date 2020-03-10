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: uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

haberine göre İçişleri Bakanlığı, uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 16:04
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 16:04
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Bakanlık açıkladı: Sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine gönderildiği kaydedildi.

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