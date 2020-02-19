Bugünkü
Takvim

tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

ve 'da, tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen /'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

  • Güncel
  • 19.02.2020 18:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 18:44
ABONE OL
MİT tırları davasında yargılamalara devam edildi

13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede taraf avukatları hazır bulundu.

SAVUNMALARI ALINDI
Duruşmanın bugünkü oturumunda, tanık eski polis S.A. ile M.K'nin etkin pişmanlığa dair beyanları ve meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların tutukluluğa ilişkin savunmalarının alındığı öğrenildi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve iddia makamının esas hakkındaki mütalaasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle /'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te 'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri