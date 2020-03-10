Okullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." ifadelerini kullandı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." açıklamasını yaptı. İşte son detaylar

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.