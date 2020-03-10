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Son dakika: ? Okullar yarın tatil mi? Bakan Selçuk'tan koronavirüs tatil açıklaması

sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle dünya genelinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

  • Güncel
  • 10.03.2020 22:51
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 23:23
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Bakan Koca'dan koronavirüs tatil açıklaması!

Okullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." ifadelerini kullandı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." açıklamasını yaptı. İşte son detaylar

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.

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