Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Başkan Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini açıkladı. Koca ayrıca okulların tatil ilan edilip edilmemesiyle ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüleceğini söyledi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları

Sağlık Bakanı Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

"(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz."

"TÜRKİYE'DE RİSK YÜKSEK" DEMİŞTİ

Bakan Koca öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok." demişti.

Koca'nın o açıklamaları: İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir.

Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek. Sorun küresel, çözüm küresel.

Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.

Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik.

Biz İran'la erken dönemde hemen sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara ve hava dahil olmak üzere kapattık. İran'la çok yoğun bir trafiğimiz var. Tam zamanında aldığımız karar, 20 bin İranlı'nın Türkiye'ye giriş yapmamasını sağladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 kadar hastanın evlerine gönderilmiş olması. Hastalık varken karantinada uygulanmadı.

İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun.