Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronaviürs (Kovid-19) can almaya ve hızla yayılmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE HENÜZ RASTLANMADI

Koronavirüsle ilgili ilk günden itibaren hazırlıklarını yapan ve tedbirlerini alan Türkiye virüs vakasının görülmediği nadir ülkeler arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Her iddiaya yanıt verip açıklamalarda bulunuyor.

YALAN MEDYASI YİNE ALGIYA BAŞLADI

Tükiye'nin ölümcül virüse karşı aldığı önlemleri, neredeyse tüm dünyaya yayılmış olmasına rağmen Türkiye'de vakaya rastlanmamasını görmezden gelen belli odaklar koronavirüs gibi paniğe yol açacak bir konu üzerinden de manipülasyona başladı.

DİĞER ÜLKELERDE GÖRÜLEN VAKALARI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLENDİRME ÇABASI

Sözcü, Independent Turkish ve Ahval gibi yayın organları yurt dışında görülen koronavirüs vakalarını Türkiye ile ilişkilendirmeye yönelik haberler yaptı.

İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe, Nijerya ve Singapur'da görülen vakaları Türkiye'yle ilişkilendirme çabasına girdi.

FETÖ'nün Avrupa'daki yayın organı olarak bilinen Ahval ise "Estonya'da görülen ilk koronavirüs vakası da Türkiye'den..." haberiyle manipülasyona ortak oldu.

Sözcü'nün servis ettiği haberde ise "ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu" iddia edildi.

Yapılan bu haberlerle hükümetin koronavirüsle ilgili halktan bilgi sakladığı ima edildi.

PROVOKTÖRLER DE SAHNEDE

Sosyal medyada yaptığı maniplülatif söylemlerle bilinen Metin Cihan isimli şahıs da Sözcü, Independent Turkish ve Ahval gibi yayın organlarının Türkiye dışında görülen koronavirüs vakalarını Türkiye ile ilişkilendirmeye yönelik yaptıkları haberleri toplayıp paylaşarak manipülasyona ortak oldu.

BAKAN KOCA İDDİALARI YALANLADI

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini kaydetti.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirterek, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir." ifadelerini kullandı.

ALGIYA DEVAM ETTİ

Bakan Koca'nın , "ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu" haberini yalanlamasına rağmen, sosyal medyada yaptığı maniplülatif paylaşımlarla bilinen Metin Cihan algı oluşturma çabasına devam etti. Bakan Koca'ya Twitter üzerinden yorum yazan Cihan "86 yaşında anonim kadın arayacağınıza abd sağlık bakanlığı'na ulaşıp kişinin ad soyad pasaport bilgilerini isteseniz daha doğru olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Cihan'ın bu manipülatif tavrına sosyal medyadan tepki yağdı. Bir kullanıcı Cihan'ın yorumuna yanıt olarak "ulan siz bu ülkede coronadan daha tehlikelisiniz" ifadelerini kullandı.

İşte o tepkilerden bazıları: