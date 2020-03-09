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'dan flaş Koronavirüs kararı! 9 ülkeye gidişleri durdurdu!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip Koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. , ölümlerin ve vakaların artmasının ardından bir son dakika kararı aldı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) İçişleri Bakanlığından yetkili kaynağın yaptığı açıklamaya göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların , Kuveyt, Bahreyn, , , , , ve 'a gidişlerini geçici olarak durdurdu.

  • Güncel
  • 09.03.2020 08:55
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
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Suudi Arabistan'dan flaş Koronavirüs kararı!

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında , ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) İçişleri Bakanlığından yetkili kaynağın yaptığı açıklamaya göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların , Kuveyt, Bahreyn, , , , Mısır, ve 'a gidişlerini geçici olarak durdurdu.

Adı geçen ülkelerden gelenlerin ve son 14 gün ide oralarda bulunanların da ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerle uçak ve gemi seferlerini de durdurduğu kaydedildi.

Açıklamada, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'den gelenlere getirilen kısıtlamanın yalnızca havayolu üzerinden geçerli olduğu vurgulayarak, kara yolu girişlerine yasak getirilmediğine işaret edildi.

İçişleri yetkilisi, gerekli ve zorunlu önlemlerin alınarak tahliye, nakliye ve ticari seferlerin bunun dışında tutulduğu, ayrıca insani ve istisnai durumlar için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koordine halinde olacağını belirtti.

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