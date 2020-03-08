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Son dakika: koronavirüs nedeniyle ile kapattı!

Son dakika haberleri... , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ile kara kapattı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

  • Güncel
  • 08.03.2020 17:59
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 18:27
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İsrail'den flaş koronavirüs kararı: Kapattılar

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ile kara kapattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail turizm şirketlerinin İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ
İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların, İsrail'e girişi de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'de, çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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