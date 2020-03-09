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'ın Osmanlı'ya karşı sinsi planlar yaptığı evi satışa çıkarıldı!

İngiliz casus ‘, ’nda Arapların Osmanlı’ya karşı ayaklanması için sinsi planlar yapmıştı. Lawrence’ın hain planların çalışmalarını yaptığı 4 katlı evi 2 milyon 600 bin pound’a (yaklaşık 20 milyon TL) satılığa çıkarıldı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 08:48
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 08:53
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Osmanlı'ya karşı sinsi planlar yaptığı evi satışa çıkarıldı!

'nda Arapları Osmanlı'ya karşı ayaklandıran, çıkan isyanı yöneten ve bugünkü , Ürdün, Irak ve 'nin kuruluşunda etkili olduğu kabul edilen ünlü İngiliz casus Thomas Edward Lawrence'in, Oxford'ta 24 yıl boyunca yaşadığı evi 2 milyon 600 bin pound'a satılığa çıktı.

1890'larda inşa edilen 4 katlı, 9 yatak odalı, 3 banyolu, 5 misafir odalı evin her bir katı 330 metrekare. Satış ilanında, evin tarihi kimliğine vurgu yapılarak "Ünlü arkeolog, subay, diplomat, yazar ve en iyi bilinen ismiyle '' 1896 ile 1921 arasında bu evde yaşamıştı' ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet'in haberine göre 'da arkeoloji ve tarih eğitimi alan Lawrence, bitirme tezini Suriye ve 'deki haçlı kaleleri üzerine hazırladı.

Bu evde yaşadığı dönemlerde, 1910 ile 1914 arasında Karkamış'ta British Museum adına arkeolojik kazılar yaptı. Arap coğrafyasına yapacağı gezileri ve ilgili çalışmaları bu evde planlayan Lawrence, savaş başladıktan sonra Kahire'deki Askeri İstihbarat Bölümü'ne atandı.

Daha sonra da 1916-1918 arasında İngiliz istihbaratının Arap isyanlarını örgütleyen Kahire merkezi 'Arap Bürosu' bünyesinde 'irtibat subayı' olarak çalıştı. Şerif Hüseyin ile ailesinin Osmanlı'ya karşı isyanını örgütledi.

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