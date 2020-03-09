Ölümcül corona virüsü, dört bir yanımızı sardı. Bir tek bize uğramadı. Türkiye'de tatil yapan turistler övgü yağdırdı: Türkler çok iyi tedbir aldı.
NICOLE - FİLİPİNLER
Türkiye çok tedbirli ve güvenli. İstanbul'un keyfini çıkarıyorum.
MUHAMMED - PAKİSTAN
İstanbul'dan sonra Bursa ve Antalya'ya da gideceğim.
ADINI VERMEDİ - ARNAVUTLUK
Türkiye, insanları nasıl koruyacağını iyi biliyor.
RUS GRUP
İtalya'nın halini görünce rotayı İstanbul'a kırdık. Çünkü burada virüse hiç rastlanmadı.
İtalya- dün
İTALYA'DA HAYAT DURDU
Virüs İtalya'da 366 can aldı. Milano ve Venedik'in de içinde bulunduğu 14 kentte karantina ilan edilince 16 milyon kişi eve kapandı. Tüm etkinlikler yasaklandı. Okullar, müzeler, hatta gece kulüpleri de kapatıldı.
İtalya-4 ay önce
VENEDİK OUT İSTANBUL IN
Öldüren virüs Corona, çizmeyi aştı! Yaşanan panik nedeniyle İtalya'nın aşıklar şehri Venedik, boş kaldı. Turistler, soluğu hiçbir vakanın görülmediği Türkiye'de almaya başladı.
Coronavirüs, dünyaya korku saçtı! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs kısa sürede 50'yi aşkın ülkeye yayıldı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 594'e, enfekte hasta sayısı ise 106 bin 165'e çıktı. Coronavirüs'ün Çin'den sonra en hızlı yayıldığı ülke olan İtalya'da can kaybı 366'ya ulaştı. Hükümet, sıkı tedbirler aldı. Virüsün yoğun olarak görüldüğü 14 kentteki yaklaşık 16 milyon kişi, karantina altına alındı. Öldüren virüs, İtalya'nın turizmini de baltaladı.
ÖRNEK OLDU...
Turistler, güvenli tatil için rotayı Türkiye'ye kırdı. Sultanahmet Meydanı, dün en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yüzlerce turist, Türkiye'nin aldığı tedbirlere övgüler yağdırdı. Moskova'dan gelen bir grup kadın turist ise virüs nedeniyle Venedik'e gidemediklerini bu yüzde İstanbul'u tercih ettiklerini vurguladı.
STOK YAPMAK YASAK
ABD'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Marketler su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu satışına limit getirdi. Bu ürünlerden sadece iki adet alınabilecek...
İTALYA'DA BİR GÜNDE 133 ÖLÜ
İtalya'da yeni tip coronavirüs nedeniyle dün 133 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs yüzünden can verenlerin sayısı 366'ya yükseldi.
NOTLAR
Fransa'da can kaybı 11'e, İspanya'da ise 10'a çıktı.
Bulgaristan'da 4 kişi karantina altına alındı.
İran'da ölü sayısı 194'e çıktı
Arjantin'de bir kişi, virüsten hayatını kaybetti.
Rusya'da vaka sayısı 7'ye çıktı.
Irak'ta Corona nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Moldova'da bir kişide Coronavirüs tespit edildi.
Vaka sayısı, Mısır'da 37, Lübnan'da 28, Irak'ta 56'ya, İsrail'de ise 25'e yükseldi.
NICOLE - FİLİPİNLER
Türkiye çok tedbirli ve güvenli. İstanbul'un keyfini çıkarıyorum.
MUHAMMED - PAKİSTAN
İstanbul'dan sonra Bursa ve Antalya'ya da gideceğim.
ADINI VERMEDİ - ARNAVUTLUK
Türkiye, insanları nasıl koruyacağını iyi biliyor.
RUS GRUP
İtalya'nın halini görünce rotayı İstanbul'a kırdık. Çünkü burada virüse hiç rastlanmadı.
İtalya- dün
İTALYA'DA HAYAT DURDU
Virüs İtalya'da 366 can aldı. Milano ve Venedik'in de içinde bulunduğu 14 kentte karantina ilan edilince 16 milyon kişi eve kapandı. Tüm etkinlikler yasaklandı. Okullar, müzeler, hatta gece kulüpleri de kapatıldı.
İtalya-4 ay önce
VENEDİK OUT İSTANBUL IN
Öldüren virüs Corona, çizmeyi aştı! Yaşanan panik nedeniyle İtalya'nın aşıklar şehri Venedik, boş kaldı. Turistler, soluğu hiçbir vakanın görülmediği Türkiye'de almaya başladı.
Coronavirüs, dünyaya korku saçtı! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs kısa sürede 50'yi aşkın ülkeye yayıldı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 594'e, enfekte hasta sayısı ise 106 bin 165'e çıktı. Coronavirüs'ün Çin'den sonra en hızlı yayıldığı ülke olan İtalya'da can kaybı 366'ya ulaştı. Hükümet, sıkı tedbirler aldı. Virüsün yoğun olarak görüldüğü 14 kentteki yaklaşık 16 milyon kişi, karantina altına alındı. Öldüren virüs, İtalya'nın turizmini de baltaladı.
ÖRNEK OLDU...
Turistler, güvenli tatil için rotayı Türkiye'ye kırdı. Sultanahmet Meydanı, dün en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yüzlerce turist, Türkiye'nin aldığı tedbirlere övgüler yağdırdı. Moskova'dan gelen bir grup kadın turist ise virüs nedeniyle Venedik'e gidemediklerini bu yüzde İstanbul'u tercih ettiklerini vurguladı.
STOK YAPMAK YASAK
ABD'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Marketler su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu satışına limit getirdi. Bu ürünlerden sadece iki adet alınabilecek...
İTALYA'DA BİR GÜNDE 133 ÖLÜ
İtalya'da yeni tip coronavirüs nedeniyle dün 133 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs yüzünden can verenlerin sayısı 366'ya yükseldi.
NOTLAR
Fransa'da can kaybı 11'e, İspanya'da ise 10'a çıktı.
Bulgaristan'da 4 kişi karantina altına alındı.
İran'da ölü sayısı 194'e çıktı
Arjantin'de bir kişi, virüsten hayatını kaybetti.
Rusya'da vaka sayısı 7'ye çıktı.
Irak'ta Corona nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Moldova'da bir kişide Coronavirüs tespit edildi.
Vaka sayısı, Mısır'da 37, Lübnan'da 28, Irak'ta 56'ya, İsrail'de ise 25'e yükseldi.
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