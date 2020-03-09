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duyurdu! Rus heyetiyle ilk toplantı 10 Mart'ta

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askerî Heyet ile icra edilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da yapılacağı duyuruldu.

  • Güncel
  • 09.03.2020 10:15
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
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MSB duyurdu! Kritik toplantının tarihi belli oldu

, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde i ile gerçekleştirilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerî heyeti ile yapılacak toplantının, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerî heyeti ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır" denildi.

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