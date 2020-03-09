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Son dakika: Başkan Erdoğan 'ya geldi

Son dakika haberine göre Başkan , özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de 'nın başkenti Brüksel'e geldi. Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi. "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha iyi noktaları çalışmak istiyoruz." diyen Erdoğan gurbetçileri koronavirüse karşı uyardı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 18:37
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 18:44
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Başkan Erdoğan Belçika'ya geldi

Başkan , özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de 'nın başkenti Brüksel'e geldi.




Başkan Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı , İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.



Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi. "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha iyi noktaları çalışmak istiyoruz." diyen Erdoğan gurbetçileri koronavirüse karşı uyardı.

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