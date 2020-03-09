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'de skandal görüntüler! 'li üyelerden 'na saygısızlık

Meclisi'nde yine bir skandala imza attı. ve 'li üyeler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek çıkmak için okudu, saygı duruşunda bulundu. Bazı CHP'li üyeler ise bu sırada ayağa kalkmadı. O anlar bir üye tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Güncel
  • 09.03.2020 18:40
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 18:49
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CHP'den İstiklal Marşı'na saygısızlık
Mart ayı olağan meclis toplantısı 'nin Saraçhane'de bulunan merkezinde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Meclisin devamında ile 'li üyeler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek çıkmak için ayağa kalkarak okundu.

CHP İSTİKLAL MARŞI'NDA AYAĞA KALKMADI
İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı meclis üyelerinin bir süre ayağa kalkmadığı görüldü.

Gelen tepkilerin üzerine CHP meclis üyeleri de ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

CHP - HDP İTTİFAKI
CHP ile 31 Mart'ta örtülü bir ittifak yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı , "Cesur olun. İttifakı resmileştirelim" ifadeleri ile çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından CHP, HDP'nin skandallarla dolu 4.Olağan Kongresi'ne üst düzey katılım sağlamıştı. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, terörist başına methiyeler düzülmüş, selamlar gönderilmişti. 'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulurken, CHP Genel Başkanı 'nun talimatı ile kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı da o kongrede yer almıştı.

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