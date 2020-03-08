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Son dakika: 'den Başkan Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika herine göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

  • Güncel
  • 08.03.2020 19:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 08.03.2020 19:07
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AB'den kritik ziyaretle ilgili flaş açıklama

Avrupa Birliği () Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.

Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

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