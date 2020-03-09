Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı

Son dakika haberine göre, Başkan , özel uçak "TUR" ile (TSİ) 20.55'te 'nın başkenti 'den ayrıldı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 23:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 23:14
ABONE OL
Başkan Erdoğan Belçika'dan ayrıldı

Başkan , özel uçak "TUR" ile (TSİ) 20.55'te 'nın başkenti 'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, 'nin Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'den ayrıldı.

KRİTİK GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de kritik temaslarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Başkan Erdoğan daha sonra Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri