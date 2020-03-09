Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'den flaş açıklaması: mutabakatını nasıl tamamlayacağımızı görüştük

Son dakika heri! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen yaptığı açıklamada, "(-AB liderler toplantısı) mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük." dedi.

  • Güncel
  • 09.03.2020 22:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 23:27
ABONE OL
AB'den flaş Türkiye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.



AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.



EKSİK KALAN KISIMLARINI NASIL TAMAMLAYACAĞIMIZI GÖRÜŞTÜK
Görüşmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen yaptığı açıklamada, "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise yaptığı açıklamada, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürütecekler." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: AB'den flaş Türkiye açıklaması: 18 Mart mutabakatını nasıl tamamlayacağımızı görüştük
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri