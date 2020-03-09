Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.







AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.







EKSİK KALAN KISIMLARINI NASIL TAMAMLAYACAĞIMIZI GÖRÜŞTÜK

Görüşmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen yaptığı açıklamada, "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise yaptığı açıklamada,dedi.