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Başkan Erdoğan'dan 'e kritik ziyaret! Dikkat çeken Koronavirüs detay!

Başkan , Avrupa Birliği Konseyi Başkanı 'in davetiyle Belçika’nın başkenti ’e gitti. Erdoğan’ın Brüksel ziyareti öncesinde kendisini bekleyen heyetle tokalaşmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Koronavirüsten korunmak için bazı uyarılarda bulunmuş ‘tokalaşmayı erteleyelim’ demişti.

  • Güncel
  • 09.03.2020 15:46
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 15:46
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Brğksel ziyareti öncesi dikkat çeken Koronavirüs detay!

Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti 'e hareket etti. Erdoğan'ı, 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti. Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin Daimi Temsilciliğinde 'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin günübirlik olduğu belirtilerek, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-AB arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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