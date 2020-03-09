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Son dakika: 'de / operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre, 'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 23:16
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 23:16
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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu

'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına önceki yıllarda kırsal alanda faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliye yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Sinan" kod adlı D.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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