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Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO 'i kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.

  • Güncel
  • 09.03.2020 19:21
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 20:27
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Başkan Erdoğan'dan Belçika'da önemli kabul

Başkan , Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO 'i kabul etti.




Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.

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