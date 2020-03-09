Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.
Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
- Tel Rıfat'ta PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaydılar...
- CHP'den İstiklal Marşı'na saygısızlık
- Af yasasında son durum ne? Hangi suçlara af gelecek?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.