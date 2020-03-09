Son dakika: Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.









Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de hazır bulundu.