Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Kapıları açın

Avrupa'ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadın ve çocuklar çekiyor. Bunlarda vicdan yok.
Ey Yunanistan! Bu insanlar sende kalmayacak. Gelip geçecek. Sen de kapılarını aç, bu yükten kurtul. Gitsinler diğer ülkelere...
8 MART YÜRÜYÜŞÜ
Yunan sınırında bekleyen sığınmacı kadınlar, Kadınlar Günü'nde sahneye çıktı. "Kapıları açın" eylemi yaptı. Erkekler alkışladı.
KRİZİN FATURASINI KADINLAR ÖDÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Türkiye'nin Kahraman Kadınları' Programı'nda konuştu:
DEVLET olarak bize düşen, şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına en iyi şekilde sahip çıkmaktır.
TÜM kadınlarımıza göstereceğimiz saygı aslında tüm insanlık içindir. Ama bugün de zulümlere şahit oluyoruz.
HER krizin en ağır faturasını çocuklarla beraber kadınlar ödüyor. İnsanlık buna karşı sessiz kalıyor. Avrupa'ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar
YUNAN askerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırken anneler ve çocukları ölüm kalım mücadelesi orada vermiyor mu?
EY Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Sana sesleniyorum, kapılarını aç, bu yükten kurtul.
Erdoğan, Kınalı- Çatalca Kavşağı'nın açılışını yaptı. Kanal İstanbul projesinin de en yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıkladı.
CHP ZİHNİYETİ ENGELLEYEMEYECEK
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra vatandaşlara hitap etti. Erdoğan "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız" dedi.
KAHVE SELFİESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kahve sözü verdiği 'Hilal Koskli' adlı takipçisi ve ailesiyle buluştu. Albayrak'a eşi Esra Albayrak da eşlik etti.
Ey Yunanistan! Bu insanlar sende kalmayacak. Gelip geçecek. Sen de kapılarını aç, bu yükten kurtul. Gitsinler diğer ülkelere...
8 MART YÜRÜYÜŞÜ
Yunan sınırında bekleyen sığınmacı kadınlar, Kadınlar Günü'nde sahneye çıktı. "Kapıları açın" eylemi yaptı. Erkekler alkışladı.
KRİZİN FATURASINI KADINLAR ÖDÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Türkiye'nin Kahraman Kadınları' Programı'nda konuştu:
DEVLET olarak bize düşen, şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına en iyi şekilde sahip çıkmaktır.
TÜM kadınlarımıza göstereceğimiz saygı aslında tüm insanlık içindir. Ama bugün de zulümlere şahit oluyoruz.
HER krizin en ağır faturasını çocuklarla beraber kadınlar ödüyor. İnsanlık buna karşı sessiz kalıyor. Avrupa'ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar
YUNAN askerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırken anneler ve çocukları ölüm kalım mücadelesi orada vermiyor mu?
EY Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Sana sesleniyorum, kapılarını aç, bu yükten kurtul.
Erdoğan, Kınalı- Çatalca Kavşağı'nın açılışını yaptı. Kanal İstanbul projesinin de en yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıkladı.
CHP ZİHNİYETİ ENGELLEYEMEYECEK
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra vatandaşlara hitap etti. Erdoğan "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız" dedi.
KAHVE SELFİESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kahve sözü verdiği 'Hilal Koskli' adlı takipçisi ve ailesiyle buluştu. Albayrak'a eşi Esra Albayrak da eşlik etti.
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