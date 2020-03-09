Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Kapıları açın

Avrupa'ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadın ve çocuklar çekiyor. Bunlarda vicdan yok.

Ey Yunanistan! Bu insanlar sende kalmayacak. Gelip geçecek. Sen de kapılarını aç, bu yükten kurtul. Gitsinler diğer ülkelere...Yunan sınırında bekleyen sığınmacı kadınlar, Kadınlar Günü 'nde sahneye çıktı. "Kapıları açın" eylemi yaptı. Erkekler alkışladı. Recep Tayyip Erdoğan , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Programı'nda konuştu:olarak bize düşen, şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına en iyi şekilde sahip çıkmaktır.kadınlarımıza göstereceğimiz saygı aslında tüm insanlık içindir. Ama bugün de zulümlere şahit oluyoruz.krizin enAvrupa'ya gitmek için sınırayığılan mülteciler arasındaen çok sıkıntıyı kadınlar veçocuklaraskerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırkenYunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Sana sesleniyorum,Erdoğan, Kınalı- Çatalca Kavşağı'nın açılışını yaptı. Kanal İstanbul projesinin de en yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıkladı.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra vatandaşlara hitap etti. Erdoğan "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kahve sözü verdiği 'Hilal Koskli' adlı takipçisi ve ailesiyle buluştu. Albayrak'a eşi Esra Albayrak da eşlik etti.