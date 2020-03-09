Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi.

KORONAVİRÜSE KARŞI UYARDI

Erdoğan, Türk vatandaşlarını koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

"Biz tedbirleri alacağız, gerisi Allah'tan." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz... Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." şeklinde konuştu.

VATANDAŞIN YANITI GÜLDÜRDÜ

Başkan Erdoğan Türk, vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarırken bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu bile zarar veremez bize" sözleri kısa süreli gülüşmelere sebep oldu.