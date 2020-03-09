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Başkan Erdoğan'ın 'koronavirüs' uyarısına vatandaştan manidar yanıt: bile...

Başkan , özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de 'nın başkenti 'e geldi. Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi. Başkan Erdoğan, Türk vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarırken bir vatandaşın " bile zarar veremez bize" sözleri kısa süreli gülüşmelere sebep oldu.

  • Güncel
  • 09.03.2020 19:42
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 20:06
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'Koronavirüs' uyarısına vatandaştan manidar yanıt

Başkan , özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de 'nın başkenti 'e geldi. Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi.

KORONAVİRÜSE KARŞI UYARDI
Erdoğan, Türk vatandaşlarını koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

"Biz tedbirleri alacağız, gerisi Allah'tan." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz... Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." şeklinde konuştu.

VATANDAŞIN YANITI GÜLDÜRDÜ
Başkan Erdoğan Türk, vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarırken bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu bile zarar veremez bize" sözleri kısa süreli gülüşmelere sebep oldu.

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