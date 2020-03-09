Koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte coronavirüs haritasındaki son durum...
Koronavirüs salgınında ölü sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor... Dünya çapında coronavirüsten bu zamana kadar 3 bin 892 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün en çok vurduğu 3 ülke, Çin, İtalya ve İran... İran'da son olarak tüm kentlerde coronavirüs vakası görüldüğü açıklanmıştı. İtalya'da ise Kara Kuvvetleri Komutanı'na korona teşhisi kondu, Vatikan'da Papa, sanal ayin yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan NASA'nın merkezinde bir kişiye coronavirüs teşhisi konuldu. Peki hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte koronavirüs haritasındaki son durum...
09.03.2020 16:09
- Son Güncelleme: 09.03.2020 17:11
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