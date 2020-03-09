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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci resti: Hiçbir Avrupa ülkesinin kayıtsız kalma lüksü yoktur

Son dakika haberine göre, Başkan , günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO ile görüştü. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Düzensiz göç konusunu ele aldık. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan basın toplantısının sonunda dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in elini sıkmadı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 19:47
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 20:26
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Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci resti
Başkan , günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO ile görüştü. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Düzensiz göç konusunu ele aldık. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir.

Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz.

NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.

Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir.



STOLTENBERG'İN ELİNİ SIKMADI
Öte yandan Başkan Erdoğan basın toplantısının sonunda dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in elini sıkmadı.

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