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ler Avrupa'nın kapısına dayandı!

Umuda yolculuğa çıkan ler Avrupa’nın kapısına dayandı. sınırı dikenli tellerle kapattı. İnsanlık dışı müdahaleler yaptı. Vicdanları kanattı.

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Sınır savaşı
'den Avrupa yolculuğuna çıkan göçmen sayısı dün 143 bini aştı. ise çaresiz insanlara karşı neredeyse savaş açtı.
Sınırdaki nün dibinde bekleyenlere kadın- çocuk demedi, gaz bombası attı. Tazyikli su ile önlemeye çalıştı. Karşıya geçenleri soyup geri yolladı. İnsanlık utandı.






GAZLI SALDIRI
Yunan askeri TOMA'lar ve gazla müdahale etti.




KÜVVETLİ KALKAN
Gençler küveti bile kalkan olarak kullandı.



NAYLON KORUMA
Pet şişe ve poşetlerden maske yaptılar.




, halat bağlayıp tel örgüleri yıkmaya çalıştı.

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