Edirne'den Avrupa yolculuğuna çıkan göçmen sayısı dün 143 bini aştı. Yunanistan ise çaresiz insanlara karşı neredeyse savaş açtı.
Sınırdaki tel örgünün dibinde bekleyenlere kadın- çocuk demedi, gaz bombası attı. Tazyikli su ile önlemeye çalıştı. Karşıya geçenleri soyup geri yolladı. İnsanlık utandı.
GAZLI SALDIRI
Yunan askeri TOMA'lar ve gazla müdahale etti.
KÜVVETLİ KALKAN
Gençler küveti bile kalkan olarak kullandı.
NAYLON KORUMA
Pet şişe ve poşetlerden maske yaptılar.
Sığınmacılar, halat bağlayıp tel örgüleri yıkmaya çalıştı.
Sınırdaki tel örgünün dibinde bekleyenlere kadın- çocuk demedi, gaz bombası attı. Tazyikli su ile önlemeye çalıştı. Karşıya geçenleri soyup geri yolladı. İnsanlık utandı.
GAZLI SALDIRI
Yunan askeri TOMA'lar ve gazla müdahale etti.
KÜVVETLİ KALKAN
Gençler küveti bile kalkan olarak kullandı.
NAYLON KORUMA
Pet şişe ve poşetlerden maske yaptılar.
Sığınmacılar, halat bağlayıp tel örgüleri yıkmaya çalıştı.
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