Türk Sahil Güvenliği, mülteci botunu batırmaya çalışan Yunan botunu kovaladı!

Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı tavırları her geçen gün şiddetini artırıyor. Yunan botu tarafından batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Yunanistan, karadan ve denizden gelen mültecileri durdurmak için gerçek mermiyle saldırmaya başladı. Son olarak denizde mültecilerin botunu batırmak isteyen bir Yunan botu, Türk Sahil Güvenlikleri tarafından kovalandı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİKTEN KAÇTILAR

Mültecileri denizde yakalayan Yunan bot, Türk Sahil Güvenlik tarafından fark edildi. Türk Sahil Güvenlik mültecileri batırarak öldürmek isteyen Yunan bota yaklaştı.

Türk Sahil Güvenlik ekibinin geldiğini fark eden Yunan bot hızını artırarak kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Türk Sahil Güvenlik verdiği büyük korku kameralara yansıdı.