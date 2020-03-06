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Cumhurbaşkanlığından Başbakanı Miçotakis'in iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına yanıt verdi. Altun, "Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Altun, "Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine, düzensiz göçün temelinde yatan iç savaşını durdurmaktır." şeklinde konuştu.

  • Güncel
  • 07.03.2020 00:26
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 00:32
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Cumhurbaşkanlığından Miçotakis'in iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, CNN International kanalında Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına yanıt verdi.

Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye, Suriye ve diğer yerlerden gelen düzensiz göç dalgalarına karşı bir duvar görevi görmektedir. Avrupa Birliği, 2016 mülteci anlaşmasında verdiği maddi destek ve gönüllü kabul gibi sözlerini tutmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, kaynaklarını Avrupa'ya giden mültecileri durdurmak yerine İdlib'den gelebilecek muhtemel bir dalgayı karşılamaya yönlendirmiştir. Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine, düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır."

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye resmen mülteci kaçakçısı oldu. Mülteci krizi Avrupa ve Yunanistan sınırlarını sürekli tehdit ediyor. Avrupa'nın Yunanistan'a mülteci krizinde yardım etme görevi var ve bunu yapacak" ifadelerini kullandı.

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