Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:



Bilişim sektörü, savunma sanayi, sağlık sektörü ve gıda sanayisinde yapacağımız yatırımlar, sadece bizi bağımlılıktan kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizi küresel düzeyde söz sahibi bir ihracatçı konumuna getirecektir.

Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor.

Yeni ilaç molekülleri, kanser ilacı, gen tedavisi, kök hücre tedavisi, yapay organ, sağlıkta yapay zeka çözümleri gibi alanlardaki çalışmaları süratle geliştirmemiz gerekiyor. Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgını, bu tür çalışmaların ehemmiyetini ve her türlü tehdide hazır olunması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli biyoteknoloji hamlesine destek vermeye davet ediyorum.





"TÜRKİYE SAVAŞTAN YANA OLMAMIŞTIR"

Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik.

Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir. Bölgede kan dökülmeye devam ederse her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde krizin müsebbiplerinin üzerine gitmekten tereddüt etmeyeceğiz. Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz.

