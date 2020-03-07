İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk ile Belediye Başkanı Demirhan Elçin'e birer tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
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