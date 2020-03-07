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Erdoğan, 'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye , 'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

  • Güncel
  • 07.03.2020 12:02
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 12:02
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Başkan Erdoğan'dan kutlama mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk ile Belediye Başkanı Demirhan Elçin'e birer tebrik mesajı gönderdi.

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