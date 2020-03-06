Teröristleri besleyen Yunanistan'dan mültecilere Nazi zulmü

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasıyla birlikte 130 bini aşkın göçmen Yunanistan'a geçerken, 100 binden fazla göçmen de sınırda bekleyişe devam ediyor. Yaşanan bu gelişme Avrupa ülkelerini korkuturken, Yunanistan göçmen akınını engellemek için insanlık dışı müdahalelerde bulunmaya başladı.

PKK/DHKP-C ve FETÖ'cü binlerce teröriste kucak açıp besleyen Yunan güçleri sınırlarını geçen göçmenlere karşı yaptığı müdahalelerde ateşli silah kullanmaktan dahi çekinmiyor. Yunan askerlerinin müdahalesinde bugüne kadar 3 göçmen hayatını kaybederken, yüzlercesi ise yaralandı.

HİTLER'İ ANDIRAN MANZARA

3 göçmeni vurarak öldüren Yunan güçleri, dünyanın gözü önünde zulme devam ediyor. Ajanslara düşen yeni görüntüler ise kan donduran cinsten. Yunan askerleri ülkelerinde yakaladıkları mültecileri önce soyuyor, ardından parasını alıp Hitler'in toplama kampları gibi bir alanda bekletiyor. Son olarak ise topladıkları göçmenleri döverek Türkiye sınırına atıyorlar.