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Son dakika: duyurmuştu... , sınır hattına gidiyor!

Son dakika haberi... 'ın leri gaz bombası ve gerçek mermilerle engelleme çalışmaları sürerken, sınır hattına 1000 özel harekat polisini göndermeye başladı. 'da görevli polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için ´ye gitti.

  • Güncel
  • 06.03.2020 11:27
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 11:35
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Polis Özel Harekat, sınır hattına gidiyor!

'den ayrılarak Avrupa'ya geçmek isteyen ler, sınırına doğru akın etmeye devam ediyor. ve Muğla başta olmak üzere, sınır hattındaki göçmen yoğunluğu da artıyor.

Yunanistan'ın göçmenleri gaz bombası ve gerçek mermilerle engelleme çalışmaları sürerken de, Türkiye önemli bir karara imza attı. Alınan kararla, 1000 özel harekat polisinin sınır bölgelerine gönderileceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, (PÖH) ekiplerinin sınıra doğru sevkiyatı da başladı. 'da görevli polisi de, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne'ye gitti.



BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Soylu, dün sınır bölgesindeki incelemelerinin ardından "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." demişti.

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