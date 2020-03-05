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lere kapı duvar olan 'lılara ve 'cülere kucak açtı!

, İdlib’deki kalleş saldırının ardından lere sınırını açmıştı. Sınırlara akın eden mülteciler ’ın sert müdahalesi ile karşılaştı. Yaşanan olaylarda 3 mülteci hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. Tüm bu konular gündemdeki yerini korurken Yunanistan’ın ’lılara ve ’cülere kapılarını sonuna kadar açtığı ortaya çıktı. Teslim olan PKK’lı terörist , önce Lavrion kampına, ardından da nasıl PKK kamplarına katıldığını anlattı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 09:17
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:20
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Mülteciye kapalı PKK’ya açık

'nin Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen leri durdurmama kararı alması üzerine çoğunluğu Suriyeli olan binlerce düzensiz göçmen 'deki sınırına akın etti. 4 milyondan fazla ye ev sahipliği yapan Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarını mültecilere açmasının ardından Yunanistan'da kriz meydana geldi. Yunan askerlerinin mültecilerin üzerine açtığı sonucu 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Suriye'deki Esed zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan, buradan da Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına giden Suriyeli mültecilerin üzerine Yunan askerlerince ateş açılması infiale neden olurken, 9 Ocak'ta teslim olan 'lı terörist 'in itirafları Yunanistan'ın PKK ve 'ye nasıl sahip çıktığını gözler önüne serdi.

ÖRGÜTE GİDEN YOL "LAVRİON"
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla ikna edilerek teslim olan terörist Nurcan Şahin, terör örgütü PKK'ya katılmak için 4 Şubat 2019'da Adana'dan 'a geldiğini söyledi. Terörist, İstanbul'dayken 'taki bir teröristle telefonla görüştüğünü ve kendisine "Sınırı geçince Yunan polisine siyasi suçlu olduğunu söyleyerek teslim olmasını, PKK'ya katılmak için türkiye'den kaçtığını, Lavrion kampına gitmek istediğini söylemesi" talimatını verdiğini anlattı. 5 Şubat 2019 günü kaçakçılar vasıtası ile Meriç Nehrini botla geçtiğini söyleyen terörist, Yunan polisine talimat verildiği gibi ifade verdiğini itiraf etti.

FETÖ-PKK AYNI KAMPTA
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yunanistan'daki bir polis merkezinde 3 gün kaldığını söyleyen terörist, sonrasında kendisiyle birlikte Türkiye'den kaçarak Yunanistan'a giden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle birlikte Lavrion kampına götürüldüğünü anlattı. Kampa ilişkin bilgiler de veren terörist, kampta kaldıkları evlerin girişlerinde terör örgütlerine ait flama ve bayrakların olduğunu söyledi. Terörist, 15 Şubat 2019 günü bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasını protesto edilen yürüyüşe katıldığını da anlattı. Terörist Nurcan Şahin, 22 Şubat 2019'da havayoluyla başkası adına düzenlenmiş sahte pasaportla Irak'a giderek PKK kamplarına katıldığını itiraf etti. 15 Ocak'ta mahkemeye çıkarılan Nurcan Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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