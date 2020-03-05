Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alması üzerine çoğunluğu Suriyeli olan binlerce düzensiz göçmen Edirne'deki Yunanistan sınırına akın etti. 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarını mültecilere açmasının ardından Yunanistan'da kriz meydana geldi. Yunan askerlerinin mültecilerin üzerine açtığı sonucu 3 Suriyeli hayatını kaybetti. Suriye'deki Esed zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan, buradan da Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırına giden Suriyeli mültecilerin üzerine Yunan askerlerince ateş açılması infiale neden olurken, 9 Ocak'ta teslim olan PKK'lı terörist Nurcan Şahin'in itirafları Yunanistan'ın PKK ve FETÖ'ye nasıl sahip çıktığını gözler önüne serdi.

ÖRGÜTE GİDEN YOL "LAVRİON"

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla ikna edilerek teslim olan terörist Nurcan Şahin, terör örgütü PKK'ya katılmak için 4 Şubat 2019'da Adana'dan İstanbul'a geldiğini söyledi. Terörist, İstanbul'dayken Kuzey Irak'taki bir teröristle telefonla görüştüğünü ve kendisine "Sınırı geçince Yunan polisine siyasi suçlu olduğunu söyleyerek teslim olmasını, PKK'ya katılmak için türkiye'den kaçtığını, Lavrion kampına gitmek istediğini söylemesi" talimatını verdiğini anlattı. 5 Şubat 2019 günü kaçakçılar vasıtası ile Meriç Nehrini botla geçtiğini söyleyen terörist, Yunan polisine talimat verildiği gibi ifade verdiğini itiraf etti.

FETÖ-PKK AYNI KAMPTA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yunanistan'daki bir polis merkezinde 3 gün kaldığını söyleyen terörist, sonrasında kendisiyle birlikte Türkiye'den kaçarak Yunanistan'a giden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle birlikte Lavrion kampına götürüldüğünü anlattı. Kampa ilişkin bilgiler de veren terörist, kampta kaldıkları evlerin girişlerinde terör örgütlerine ait flama ve bayrakların olduğunu söyledi. Terörist, 15 Şubat 2019 günü bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasını protesto edilen yürüyüşe katıldığını da anlattı. Terörist Nurcan Şahin, 22 Şubat 2019'da havayoluyla başkası adına düzenlenmiş sahte pasaportla Irak'a giderek PKK kamplarına katıldığını itiraf etti. 15 Ocak'ta mahkemeye çıkarılan Nurcan Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.