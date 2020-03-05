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Moskova'da kritik zirve! İşte Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin şifreleri

Başkan Erdoğan, 'de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere 'ya günübirlik bir ziyarette bulunacak. Moskova'da Putin ile bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. İşte kritik zirvenin detayları...

  • Güncel
  • 05.03.2020 08:58
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:03
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Moskova'da kritik zirve

Başkan , 'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile Moskova'da bir araya gelecek.

Görüşmede, -Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra özelinde 'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde Başkan Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.

KALIN: MUTABAKAT ÜMİDİYLE GİDİYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı ile son günlerde rejime ciddi kayıplar verildiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Putin ile İdlib konusunun görüşüleceğinin altını çizen Kalın, "İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidi ile gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'nin Suriye konusundaki beklentisini yineledi.

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