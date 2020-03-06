İdlib'de yeni bir statü oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Öncelikle bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girecektir. Amacımız insani krizi önlemektir.Kayıplarınızdan dolayı taziyelerimi iletiyorum. Görüş ayrılıkları oluyor ama her zaman uzlaşabilmeyi başarıyorduk.bugün de öyle oldu.

Çatışma hattındaki tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 00.01'den itibaren (bugün) durdurulacaktır.M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6, güneyınde 6 KM derinliğinde olmak üzere güvenlık koridoru tesis edilecektir.Türk ve Rus askerlerinden oluşan ortak devriye 15 Mart tarihinden itibaren M4 karayolu boyunca başlatılacaktır.Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki gerginliği gidermek için diplomatik yolları zorladı. Rusya lideri Putin ile dün Moskova'da 5 saat 40 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Hem rejimin saldırılarının önüne geçmek hem de ateşkese uymayan diğer unsurlara karşı bölgede yer aldık. Rusya'nın rejimin iş birliğimizi bozacak hamlelerine engel olacağını ümit ediyorum" dedi. Putin ise "Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak her zaman uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretebiliyorduk. Bugün de öyle oldu" diye konuştu.Erdoğan, "Türkiye bu süreçte, rejimin yapabileceği saldırılara karşılık verme hakkını saklı tutacaktır" dedi.